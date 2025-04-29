С 1 мая в школах Азербайджана начинаются весенние каникулы

В общеобразовательных школах Азербайджана стартуют весенние каникулы для подготовительных групп и начальных классов.

В общеобразовательных школах Азербайджана стартуют весенние каникулы для подготовительных групп и начальных классов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что согласно соответствующему Постановлению Кабинета Министров "О продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", весенние каникулы в подготовительных группах и начальных классах общеобразовательных школ будут охватывать период с 1 по 5 мая.

Первый учебный день после каникул - 6 мая.