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С 1 мая в школах Азербайджана начинаются весенние каникулы

С 1 мая в школах Азербайджана начинаются весенние каникулы В общеобразовательных школах Азербайджана стартуют весенние каникулы для подготовительных групп и начальных классов.
Наука и образование
29 апреля 2025 г. 18:28
С 1 мая в школах Азербайджана начинаются весенние каникулы

В общеобразовательных школах Азербайджана стартуют весенние каникулы для подготовительных групп и начальных классов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что согласно соответствующему Постановлению Кабинета Министров "О продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", весенние каникулы в подготовительных группах и начальных классах общеобразовательных школ будут охватывать период с 1 по 5 мая.

Первый учебный день после каникул - 6 мая.

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Версия на азербайджанском языке Mayın 1-dən məktəblərdə yaz tətili başlayır

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