Глава МЧС Азербайджана обсудил развитие сотрудничества с Иорданией

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и делегация министерства посетили Иорданское Хашимитское Королевство.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и делегация министерства посетили Иорданское Хашимитское Королевство.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В рамках визита состоялись встречи с заместителем председателя Национального центра по безопасности и управлению кризисами Иордании Хатемом Аль-Зааби, министром внутренних дел Мазеном Аль-Фарая и начальником департамента гражданской обороны Главного управления общественной безопасности Мухаммадом Махмудом Аль-Омари.

В ходе встреч обсуждены вопросы развития сотрудничества между профильными структурами двух стран в сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая борьбу с лесными пожарами и наводнениями, а также возможность обучения иорданской молодежи в Академии МЧС Азербайджана.

В рамках встречи глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и зампредседателя Национального центра по безопасности и управлению кризисами Иордании Хатем Аль-Зааби подписали Меморандум о взаимопонимании в области управления кризисными и чрезвычайными ситуациями.