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В Испании не менее пяти человек погибли из-за сбоя электросетей

В Испании не менее пяти человек погибли из-за сбоя электросетей В Испании из-за обстоятельств, связанных с масштабным отключением электроэнергии, погибли не менее пяти человек.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 18:46
В Испании не менее пяти человек погибли из-за сбоя электросетей

В Испании из-за обстоятельств, связанных с масштабным отключением электроэнергии, погибли не менее пяти человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, в провинции Оренсе (автономное сообщество Галисия) умерли три члена одной семьи после вдыхания угарного газа, предположительно, из генерирующего устройства.

Также отмечается, что в автономном сообществе Валенсия скончалась женщина из-за того, что у нее закончился кислород, вырабатываемый аппаратом, работающим на электричестве. Кроме того, в Мадриде другая женщина умерла в результате пожара, причиной которого могла стать свеча.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada elektrik kəsintisi səbəbindən azı 5 nəfər ölüb

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