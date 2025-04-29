В Испании не менее пяти человек погибли из-за сбоя электросетей

В Испании из-за обстоятельств, связанных с масштабным отключением электроэнергии, погибли не менее пяти человек.
Как передает Report, об этом сообщила газета El Pais.
По ее информации, в провинции Оренсе (автономное сообщество Галисия) умерли три члена одной семьи после вдыхания угарного газа, предположительно, из генерирующего устройства.
Также отмечается, что в автономном сообществе Валенсия скончалась женщина из-за того, что у нее закончился кислород, вырабатываемый аппаратом, работающим на электричестве. Кроме того, в Мадриде другая женщина умерла в результате пожара, причиной которого могла стать свеча.