Двоим пострадавшим при взрыве мины в Газахе ампутировали ноги

В селе Гызылгаджылы Газахского района произошел взрыв мины.

Двоим пострадавшим при взрыве мины в селе Гызылгаджылы Газахского района ампутировали ноги.

Как сообщает западное бюро Report, военнослужащему Государственной пограничной службы (ГПС) прапорщику Ахадли Хаялу Эдинагулу оглу и сотруднику ANAMA Мехдизаде Афигу Мушвиг оглу ампутировали cтопы.

14:47

В селе Гызылгаджылы Газахского района произошел взрыв мины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры, Государственной пограничной службы и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что 2 августа в селе Гызылгаджылы Газахского района, возвращенном нашей стране на основании договоренностей о делимитации азербайджано-армянской границы от 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией, в результате пострадали четыре человека.

"В результате взрыва противопехотной мины военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана, прапорщик Ахадли Хаял Эдинагулу оглу и сотрудники ANAMA Мехдизаде Афиг Мушвиг оглу, Алекберов Эльчин Ильхам оглу и Мирзаев Явер Герай оглу получили ранения.

Пострадавшим оказали первую помощь, они были госпитализированы. Опасности для их жизни нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Шемкирской военной и Газахской районной прокуратуры с участием прокурора-криминалиста проводится осмотр места происшествия и выполняются другие необходимые процессуальные действия.

По факту проводится расследование в органах прокуратуры.