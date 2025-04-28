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Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах

Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 19:30
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах

Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах, в том числе мы тесно взаимодействуем по проекту транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

"Мы хотим, чтобы это был не просто транспортный коридор, а чтобы он создавал возможность для открытия вдоль дороги нового бизнеса, новых промышленных предприятий, как на территории Азербайджана, так и Ирана", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan, Iran participate in important international projects
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan və İran önəmli beynəlxalq layihələrdə iştirak edir

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