Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах

Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах

Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах, в том числе мы тесно взаимодействуем по проекту транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

"Мы хотим, чтобы это был не просто транспортный коридор, а чтобы он создавал возможность для открытия вдоль дороги нового бизнеса, новых промышленных предприятий, как на территории Азербайджана, так и Ирана", - отметил глава государства.