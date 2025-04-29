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Изменен порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне

Изменен порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне В порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне и согласования их служебных командировок с Министерством обороны внесены изменения.
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 18:41
Изменен порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне

В порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне и согласования их служебных командировок с Министерством обороны внесены изменения.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно действующей редакции, документы на получение аккредитации рассматриваются Министерством обороны в течение не более 15 дней. При рассмотрении заявления в течение 7 дней Служба государственной безопасности выдает заключение, после чего принимается соответствующее решение.

Согласно поправке, в отношении представителей иностранных СМИ заключение будет запрашиваться также у Службы внешней разведки Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Jurnalistlərin cəbhəboyu zonada akkreditasiyası ilə bağlı qaydaya dəyişiklik olunub

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