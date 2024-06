МИД Азербайджана поздравил Пакистан с избранием в непостоянные члены Совбеза ООН

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Пакистан с избранием в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Сердечно поздравляем братский Пакистан с избранием в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Это избрание свидетельствует о доверии международного сообщества к вкладу Пакистана в поддержание международного мира и безопасности", - говорится в публикации.