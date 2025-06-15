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Группа граждан Кыргызстана эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Группа граждан Кыргызстана эвакуирована из Ирана в Азербайджан Группа граждан Кыргызстана эвакуирована из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".
Внешняя политика
15 июня 2025 г. 10:51
Группа граждан Кыргызстана эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Группа граждан Кыргызстана эвакуирована из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".

Об этом сообщает южное бюро Report.

Ожидается, в Азербайджан из Ирана сухопутным путем в общей сложности прибудут 28 граждан Кыргызстана, включая семерых членов дипкорпуса.

На территории погранпукта созданы все условия, пересекающим границу оказывают необходимую медицинскую помощь. Также организован стол с угощениями для желающих позавтракать.

Ранее стало известно, что Баку положительно ответил на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Ирана на фоне эскалации напряженности.

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Версия на английском языке ФотоGroup of Kyrgyz citizens evacuated from Iran to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQırğızıstan vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə edilir

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