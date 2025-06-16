О нас

Эрдоган и Путин обсудили ирано-израильский конфликт - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган и Путин обсудили ирано-израильский конфликт - ОБНОВЛЕНО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В регионе
16 июня 2025 г. 15:32
Эрдоган и Путин обсудили ирано-израильский конфликт - ОБНОВЛЕНО

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник выразили серьезную озабоченность продолжающейся эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Основное внимание в ходе телефонного разговора уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права. С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона", - отмечается в сообщении.

Лидеры Турции и РФ высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌ программы, исключительно политико-дипломатическими средствами.

Условлено, что в этой связи профильные ведомства двух стран будут осуществлять плотное взаимодействие.

"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", - говорится в сообщении.

Кроме этого стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики: "Эта тематика будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству".

15:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает администрация президента Турции.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили израильско-иранский конфликт, ситуацию в регионе и двусторонние отношения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan, Putin mull Iran-Israel conflict
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Putin İsrail-İran qarşıdurmasını müzakirə edib

Экслюзивные новости

Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi