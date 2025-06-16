Эрдоган и Путин обсудили ирано-израильский конфликт - ОБНОВЛЕНО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник выразили серьезную озабоченность продолжающейся эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Основное внимание в ходе телефонного разговора уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права. С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона", - отмечается в сообщении.

Лидеры Турции и РФ высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌ программы, исключительно политико-дипломатическими средствами.

Условлено, что в этой связи профильные ведомства двух стран будут осуществлять плотное взаимодействие.

"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", - говорится в сообщении.

Кроме этого стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики: "Эта тематика будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству".

15:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает администрация президента Турции.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили израильско-иранский конфликт, ситуацию в регионе и двусторонние отношения.