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AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив

AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив 14:51 В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства рядом стран отменяются некоторые рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные сегодня.
Инфраструктура
16 июня 2025 г. 15:00
AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив

Авиакомпания AZAL в связи с событиями на Ближнем Востоке приняла решение о временной приостановке рейсов в Тель-Авив и Тегеран.

Об этом Report cсообщает со ссылкой на авиакомпанию.

По ее информации рейсы Баку – Тель-Авив – Баку временно приостанавливаются с 18 по 30 июня, Баку – Тегеран – Баку - с 19 по 30 июня.

AZAL подчеркивает, что в связи с ситуацией отменяются некоторые рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на сегодня:

• Баку – Даммам – Баку (J2 8205/8206)
• Баку – Бахрейн – Баку (J2 505/506)
• Баку – Эр-Рияд – Баку (J2 8203/8204)
• Баку – Лахор – Баку (J2 145/146)

Пассажирам, имеющим билеты по вышеуказанным маршрутам, предоставляется возможность полного возврата стоимости билета или изменения даты вылета без каких-либо штрафов. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

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Версия на английском языке AZAL suspends flights to Tehran and Tel Aviv until end of June
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın bu günə planlaşdırılan bəzi reysləri ləğv olunub, bəziləri ayın sonuna qədər dayandırılıb

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