AZAL приостанавливает до конца июня полеты в Тегеран и Тель-Авив

Авиакомпания AZAL в связи с событиями на Ближнем Востоке приняла решение о временной приостановке рейсов в Тель-Авив и Тегеран.
Об этом Report cсообщает со ссылкой на авиакомпанию.
По ее информации рейсы Баку – Тель-Авив – Баку временно приостанавливаются с 18 по 30 июня, Баку – Тегеран – Баку - с 19 по 30 июня.
AZAL подчеркивает, что в связи с ситуацией отменяются некоторые рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на сегодня:
• Баку – Даммам – Баку (J2 8205/8206)
• Баку – Бахрейн – Баку (J2 505/506)
• Баку – Эр-Рияд – Баку (J2 8203/8204)
• Баку – Лахор – Баку (J2 145/146)
Пассажирам, имеющим билеты по вышеуказанным маршрутам, предоставляется возможность полного возврата стоимости билета или изменения даты вылета без каких-либо штрафов. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].