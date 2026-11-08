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    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию

    Здоровье
    • 08 ноября, 2026
    • 02:38
    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию

    Международный коллектив медиков обнаружил, что длительный прием баксдростата, нового средства для лечения стойкой и неконтролируемой гипертонии, привел к нормализации давления у 25% добровольцев даже после полного прекращения его употребления.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе британского Лондонского университета королевы Марии (QMUL).

    У части пациентов этот эффект сохранялся на протяжении двух лет, сообщила

    "Наши повторные наблюдения за здоровьем добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях баксдростата, привели к этому удивительному и неожиданному открытию. Оно дает надежду на то, что как минимум часть пациентов со стойкой гипертонией, связанной с чрезмерной активностью надпочечников, можно вылечить, не проводя инвазивную операцию на этом органе", - заявил профессор Гарвардского университета (США) Мэйсон Фримэн.

    Ученые совершили это открытие при ведении дополнительных наблюдений за здоровьем участников клинических испытаний баксдростата, перспективного лекарства от гипертонии, связанной с дисфункцией надпочечников. Этот препарат представляет собой короткую молекулу, которая подавляет работу фермента CYP11B2, отвечающего за выработку гормона альдостерона.

    Чрезмерно высокая активность этого белка приводит к тому, что тело его носителя начинает удерживать в себе воду и соль. В результате этого развивается тяжелая форма гипертонии, которая не реагирует на бета-блокаторы и большинство других существующих лекарств от высокого давления. Завершенные в прошлом году клинические испытания показали, что баксдростат вдвое снизил концентрацию гормона и нормализовал давление у 40% участников эксперимента.

    Научные исследования Гипертония
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