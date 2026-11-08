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    Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşf

    Sağlamlıq
    • 08 noyabr, 2026
    • 03:08
    Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşf

    Beynəlxalq həkimlər qrupu müəyyən edib ki, davamlı və nəzarət altına alınmayan yüksək qan təzyiqinin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan yeni preparat – bakdrostata uzun müddət qəbul edilməsi könüllülərin 25%-də dərman istifadəsi tam dayandırıldıqdan sonra belə qan təzyiqinin normallaşmasına səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın London Kraliça Meri Universitetinin (QMUL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bəzi pasiyentlərdə bu təsirin iki il ərzində qorunduğu bildirilib.

    Harvard Universitetinin (ABŞ) professoru Meyson Friman bildirib ki, bakdrostatanın klinik sınaqlarında iştirak etmiş könüllülərin sağlamlıq vəziyyətinin təkrar müşahidəsi zamanı bu gözlənilməz nəticə əldə edilib.

    "Bu kəşf böyrəküstü vəzilərin həddindən artıq fəaliyyəti ilə əlaqəli davamlı hipertoniyadan əziyyət çəkən pasiyentlərin ən azı bir qisminin invaziv cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olmadan müalicə edilə biləcəyinə ümid yaradır", – alim vurğulayıb.

    Alimlər bu nəticəyə hipertoniyanın böyrəküstü vəzilərin funksiyasının pozulması ilə əlaqəli forması üçün perspektivli dərman hesab edilən bakdrostatanın klinik sınaqlarında iştirak etmiş şəxslərin sağlamlıq vəziyyətini əlavə olaraq izləyərkən gəliblər.

    Preparat aldosteron hormonunun istehsalına cavabdeh olan CYP11B2 fermentinin fəaliyyətini zəiflədən kiçik molekuldan ibarətdir.

    Bu zülalın həddindən artıq aktivliyi orqanizmdə su və duzun saxlanmasına səbəb olur. Nəticədə beta-blokatorlara və yüksək qan təzyiqinin müalicəsində istifadə edilən digər əksər dərmanlara reaksiya verməyən ağır hipertoniya forması inkişaf edir.

    Ötən il başa çatan klinik sınaqlar göstərib ki, bakdrostatan qanda aldosteron hormonunun səviyyəsini iki dəfə azaldıb və təcrübə iştirakçılarının 40%-də qan təzyiqini normallaşdırıb.

    Ürək-damar sistemi xəstəlikləri Qan təzyiqi
    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию
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