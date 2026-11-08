КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
В регионе
- 08 ноября, 2026
- 02:46
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Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе и загорелись.
Как передает Report, заявление военных приводит иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что танкеры пытались отклониться от установленного маршрута к востоку от Ормузского пролива и непосредственно в самом проливе.
В заявлении утверждается, что суда допустили многочисленные нарушения правил, отключили навигационные системы и системы позиционирования, а также пытались пройти через пролив по несанкционированному маршруту. В результате, что оба судна подорвались на минах, после чего возник сильный пожар.
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