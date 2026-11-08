КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе и загорелись.

Как передает Report, заявление военных приводит иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что танкеры пытались отклониться от установленного маршрута к востоку от Ормузского пролива и непосредственно в самом проливе.

В заявлении утверждается, что суда допустили многочисленные нарушения правил, отключили навигационные системы и системы позиционирования, а также пытались пройти через пролив по несанкционированному маршруту. В результате, что оба судна подорвались на минах, после чего возник сильный пожар.