Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
Внешняя политика
- 08 ноября, 2026
- 03:00
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Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами Государственного флага Азербайджана.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Минске.
Акция была приурочена к 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.
Здание Национальной библиотеки Беларуси подсвечено цветами государственного флага Азербайджана по случаю #8ноября - #ДняПобеды! 🇦🇿🇦🇿🇦🇿 #Azerbaijan #8November #Victoryday https://t.co/z5jr8BueOc— AzEmbassy in Belarus (@azembassy_minsk) November 7, 2026
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