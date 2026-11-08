Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 03:00
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана

    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами Государственного флага Азербайджана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Минске.

    Акция была приурочена к 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

    Посольство Азербайджана 8 Ноября - День Победы Флаг Азербайджана
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