Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана

Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами Государственного флага Азербайджана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Минске.

Акция была приурочена к 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.