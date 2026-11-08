İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 02:52
    Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Belarusun paytaxtı Minsk şəhərinin əsas rəmzlərindən biri olan Milli Kitabxananın binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyi və Ticarət Evinin birgə təşəbbüsü ilə keçirilən aksiya 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təşkil olunub.

    Minsk Milli Kitabxana göy, qırmızı və yaşıl rənglərlə işıqlandırılıb. Videoproyeksiya şəhər sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

    Minsk Azərbaycan Bayrağı 8 Noyabr - Zəfər Günü
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