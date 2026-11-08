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    "Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги

    Футбол
    • 08 ноября, 2026
    • 02:11
    Реал на выезде разгромил Валенсию в матче 12-го тура Ла Лиги

    Мадридский "Реал" в матче 12-го тура испанской Ла Лиги разгромил на выезде "Валенсию".

    Как сообщает Report, встреча на "Месталье" завершилась со счетом 3:0.

    Первый гол на 28-й минуте забил полузащитник "Реала" Федерико Вальверде. На 36-й минуте преимущество "сливочных" удвоил Арда Гюлер. Нападающий Килиан Мбаппе забил третий мяч мадридской команды на 75-й минуте.

    На 79-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля защитник "Валенсии" Хосе Луис Гайя.

    "Валенсия" набрала девять очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. "Реал" заработал 30 очков и временно поднялся на вторую строчку.

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    "Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib
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