"Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги
Футбол
- 08 ноября, 2026
- 02:11
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Мадридский "Реал" в матче 12-го тура испанской Ла Лиги разгромил на выезде "Валенсию".
Как сообщает Report, встреча на "Месталье" завершилась со счетом 3:0.
Первый гол на 28-й минуте забил полузащитник "Реала" Федерико Вальверде. На 36-й минуте преимущество "сливочных" удвоил Арда Гюлер. Нападающий Килиан Мбаппе забил третий мяч мадридской команды на 75-й минуте.
На 79-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля защитник "Валенсии" Хосе Луис Гайя.
"Валенсия" набрала девять очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. "Реал" заработал 30 очков и временно поднялся на вторую строчку.
Последние новости
03:44
"Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 годаФутбол
03:22
Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого домаДругие страны
03:00
Видео
Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага АзербайджанаВнешняя политика
02:46
КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливеВ регионе
02:38
Британские ученые нашли метод подавить гипертониюЗдоровье
02:11
"Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла ЛигиФутбол
01:56
Видео
В горных селах Шахбуза выпал снегЭкология
01:42
Видео
США атаковали судно в Оманском заливеДругие страны
01:10
В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человекДругие страны