"Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" в матче 12-го тура испанской Ла Лиги разгромил на выезде "Валенсию".

Как сообщает Report, встреча на "Месталье" завершилась со счетом 3:0.

Первый гол на 28-й минуте забил полузащитник "Реала" Федерико Вальверде. На 36-й минуте преимущество "сливочных" удвоил Арда Гюлер. Нападающий Килиан Мбаппе забил третий мяч мадридской команды на 75-й минуте.

На 79-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля защитник "Валенсии" Хосе Луис Гайя.

"Валенсия" набрала девять очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. "Реал" заработал 30 очков и временно поднялся на вторую строчку.