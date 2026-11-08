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    "Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 02:20
    Real səfərdə Valensiyanı darmadağın edib

    "Real Madrid" klubu İspaniya La Liqasının XII turunda səfərdə "Valensiya"ya böyük hesabla qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Mestalya" stadionunda keçirilən görüş 3:0 hesabı ilə başa çatıb.

    "Real"ın yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde 28-ci dəqiqədə hesabı açıb. Arda Gülər 36-cı dəqiqədə komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb. Kilian Mbappe isə 75-ci dəqiqədə Madrid təmsilçisinin üçüncü qolunu vurub.

    "Valensiya"nın müdafiəçisi Xose Luis Qaya 79-cu dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

    Bu qələbədən sonra "Real" xallarının sayını 30-a çatdıraraq müvəqqəti olaraq turnir cədvəlinin ikinci pilləsinə yüksəlib. 9 xalı olan "Valensiya" isə 19-cu yerdə qərarlaşıb.

    Real Madrid FK Valensiya FK Arda Gülər
    "Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги
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