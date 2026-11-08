США атаковали судно в Оманском заливе

Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM 7 ноября вывели из строя судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал предупреждения и попытался нарушить морскую блокада Ирана", - говорится в сообщении.

Согласно информации, грузовое судно Huda под флагом Сент-Китс и Невис "пыталось покинуть региональные воды после захода в иранский порт".

Удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов, указали военные.