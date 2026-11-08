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    США атаковали судно в Оманском заливе

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 01:42
    США атаковали судно в Оманском заливе

    Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    "Силы CENTCOM 7 ноября вывели из строя судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал предупреждения и попытался нарушить морскую блокада Ирана", - говорится в сообщении.

    Согласно информации, грузовое судно Huda под флагом Сент-Китс и Невис "пыталось покинуть региональные воды после захода в иранский порт".

    Удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов, указали военные.

    Удар по судну Центральное командование ВС США (CENTCOM) Операция США и Израиля против Ирана
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