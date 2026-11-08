США атаковали судно в Оманском заливе
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 01:42
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Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Силы CENTCOM 7 ноября вывели из строя судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал предупреждения и попытался нарушить морскую блокада Ирана", - говорится в сообщении.
Согласно информации, грузовое судно Huda под флагом Сент-Китс и Невис "пыталось покинуть региональные воды после захода в иранский порт".
Удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов, указали военные.
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