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    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2026
    • 02:05
    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıb

    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində kommersiya gəmisini sıradan çıxarıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "CENTCOM qüvvələri noyabrın 7-də gəminin mülki heyəti xəbərdarlıqlara məhəl qoymadıqdan və İranın dəniz blokadasını yarmağa cəhd göstərdikdən sonra Oman körfəzində onu sıradan çıxarıb", – məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Sent-Kits və Nevis bayrağı altında üzən "Huda" yük gəmisi İran limanına daxil olduqdan sonra regional sulardan çıxmağa cəhd göstərib.

    Hərbçilərin bildirdiyinə görə, gəmiyə yüksək dəqiqlikli silahlarla arxa hissəsindən zərbə endirilib.

    Oman körfəzi ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) ABŞ hərbçiləri
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