Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 03:22
    Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома

    Глава UFC Дэйна Уайт отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост пресс-секретаря Белого дома.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

    Предложение Трампа, опубликованное в его соцсети Truth Social, могло быть шуткой, предположил один из помощников президента США в беседе с телеканалом. Американский лидер предлагал в случае согласия Уайта назначить его помощниками дагестанских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

    При этом портал TMZ со ссылкой на источники утверждает, что Уайт, находящийся в настоящее время в Лондоне, планирует 9 ноября встретиться с Трампом в Овальном кабинете и обсудить этот вопрос.

    Отметим, что должность пресс-секретаря Белого дома в США остается вакантной после отставки Кэти Захарии в середине октября 2026 года. Она пробыла на этом посту всего несколько дней.

    Дональд Трамп Дэйна Уайт
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