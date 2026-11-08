Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома

Глава UFC Дэйна Уайт отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост пресс-секретаря Белого дома.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Предложение Трампа, опубликованное в его соцсети Truth Social, могло быть шуткой, предположил один из помощников президента США в беседе с телеканалом. Американский лидер предлагал в случае согласия Уайта назначить его помощниками дагестанских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

При этом портал TMZ со ссылкой на источники утверждает, что Уайт, находящийся в настоящее время в Лондоне, планирует 9 ноября встретиться с Трампом в Овальном кабинете и обсудить этот вопрос.

Отметим, что должность пресс-секретаря Белого дома в США остается вакантной после отставки Кэти Захарии в середине октября 2026 года. Она пробыла на этом посту всего несколько дней.