"Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 года

Мадридский "Реал" одержал восемь побед подряд во всех турнирах впервые с 2022 года.

Как сообщает Report, восьмой стала разгромная победа подопечных португальца Жозе Моуринью в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" - 3:0.

Ранее мадридцы последовательно обыграли "Вильярреал" (1:0), "Рому" (4:3), "Севилью" (4:1), "РБ Лейпциг" (4:1), "Барселону" (2:1), "Расинг Сантандер" (3:0) и АЕК (3:2).

Таким образом, за восемь матчей "Реал" забил 24 мяча и пропустил восемь.

Благодаря победе над "Валенсией" мадридский клуб довел количество очков в активе до 30 и сравнялся по этому показателю с лидирующей в турнирной таблице "Барселоной", у которой остается матч в запасе. Каталонцы сохраняют первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Последний раз столь продолжительную серию побед во всех турнирах "Реал" оформлял в сезоне 2022/23. Тогда команда Карло Анчелотти выиграла девять матчей подряд.

Анчелотти также является рекордсменом среди тренеров "сливочных" по продолжительности победной серии. Во втором сезоне на "Бернабеу" команда под руководством итальянца одержала 22 победы подряд в период с сентября по декабрь 2014 года . Эта серия началась в первый день группового этапа Лиги чемпионов против "Базеля" (5:1 на "Бернабеу") и закончилась последней игрой календарного года: финалом клубного чемпионата мира против "Сан-Лоренсо" (2:0). "Валенсия" в первом же матче 2015 года (2:1 на "Месталье") прервала эту серию.