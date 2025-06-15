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В посольстве Кыргызстана в Иране поблагодарили Азербайджан

В посольстве Кыргызстана в Иране поблагодарили Азербайджан В посольстве Кыргызстана в Иране выразили благодарность азербайджанской стороне за содействие в эвакуации граждан страны из исламской республики.
Внешняя политика
15 июня 2025 г. 11:23
В посольстве Кыргызстана в Иране поблагодарили Азербайджан

В посольстве Кыргызстана в Иране выразили благодарность азербайджанской стороне за содействие в эвакуации граждан страны из исламской республики.

Как передает южное бюро Report, об этом заявил сотрудник дипмиссии Назим Бейшекиев.

"Хотел бы от имени посольства [Кыргызстана в Иране] выразить огромную благодарность за гостеприимство и содействие правительству Азербайджана за то, что помогли эвакуировать граждан Кыргызстана через КПП "Астара". Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сказал он.

Н.Бейшекиев подчеркнул, что эвакуация прошла безопасно.

"28 человек, включая членов семей дипломатов, проходят государственную границу. Вторая группа будет направлена в ближайшее время.

Ситуация [в Иране] напряженная. Надеемся, что стороны уладят разногласия путем диалога", - заключил сотрудник посольства.

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Версия на английском языке Kyrgyz Embassy in Iran thanks Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın İrandakı səfirliyi Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edib

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