В посольстве Кыргызстана в Иране поблагодарили Азербайджан

В посольстве Кыргызстана в Иране выразили благодарность азербайджанской стороне за содействие в эвакуации граждан страны из исламской республики.

В посольстве Кыргызстана в Иране выразили благодарность азербайджанской стороне за содействие в эвакуации граждан страны из исламской республики.

Как передает южное бюро Report , об этом заявил сотрудник дипмиссии Назим Бейшекиев.

"Хотел бы от имени посольства [Кыргызстана в Иране] выразить огромную благодарность за гостеприимство и содействие правительству Азербайджана за то, что помогли эвакуировать граждан Кыргызстана через КПП "Астара". Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сказал он.

Н.Бейшекиев подчеркнул, что эвакуация прошла безопасно.

"28 человек, включая членов семей дипломатов, проходят государственную границу. Вторая группа будет направлена в ближайшее время.

Ситуация [в Иране] напряженная. Надеемся, что стороны уладят разногласия путем диалога", - заключил сотрудник посольства.