Альбарес: Испания настаивает на участии в переговорах по Украине

Испания должна участвовать в принятии решений по Украине и европейской безопасности и иметь место за столом будущих переговоров.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Ничего, что касается европейской безопасности, Европы и Украины, не будет решаться без участия Испании за столом переговоров и без возможности Испании принимать решения", - сказал Альбарес.

Комментируя согласованный на неформальном саммите ЕС в Дублине формат европейского представительства на будущих переговорах по Украине, министр выразил сомнение в его эффективности. По его словам, группа, сформированная на уровне советников по национальной безопасности, включает слишком много участников, что может привести к "какофонии голосов".

В то же время, подчеркнул Альбарес, в формате отсутствуют ключевые институциональные представители, в частности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Она, безусловно, должна быть там, поскольку именно она является голосом Европы во внешней политике", - заявил министр.

Он также отметил, что на определенном этапе к переговорному процессу должны подключиться министры иностранных дел стран ЕС.

Европейские лидеры на встрече в Дублине договорились, что в европейскую переговорную группу войдут Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания, а также представители Еврокомиссии и Европейского совета.

Сама Каллас в понедельник 16 ноября заявила, что после согласования лидерами формата представительства ЕС необходимо сосредоточиться на содержании переговоров. Она отметила, что продолжит участвовать в работе над переговорной повесткой через регулярные встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и экспертов Европейской службы внешних связей, обладающих опытом предыдущих переговоров с Россией.

Глава европейской дипломатии также подчеркнула необходимость добиваться от Москвы встречных уступок и не соглашаться на российские требования без соответствующих ответных шагов.