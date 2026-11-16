Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Азербайджане за 10 месяцев мерами активной занятости охвачены более 548 тыс. человек

    Социальная защита
    • 16 ноября, 2026
    • 14:43
    В Азербайджане за 10 месяцев мерами активной занятости охвачены более 548 тыс. человек

    Государственное агентство занятости Азербайджана в январе-октябре 2026 года охватило мерами активной занятости более 548 тыс. человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минтруда, 164 тыс. из них обеспечены подходящей работой, 6,6 человек привлечены к программе самозанятости для создания малых семейных хозяйств.

    Организованы курсы профессиональной подготовки для 15 тыс. человек, 362,7 тыс. человек оказаны услуги по профориентации.

    Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Государственное агентство занятости Занятость населения
    10 ayda 548 mindən çox şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunub
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