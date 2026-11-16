В Азербайджане за 10 месяцев мерами активной занятости охвачены более 548 тыс. человек

Государственное агентство занятости Азербайджана в январе-октябре 2026 года охватило мерами активной занятости более 548 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Минтруда, 164 тыс. из них обеспечены подходящей работой, 6,6 человек привлечены к программе самозанятости для создания малых семейных хозяйств.

Организованы курсы профессиональной подготовки для 15 тыс. человек, 362,7 тыс. человек оказаны услуги по профориентации.