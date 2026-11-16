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    Барро: Вопрос о территории Украины должен решаться с участием всего украинского народа

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 14:43
    Барро: Вопрос о территории Украины должен решаться с участием всего украинского народа

    Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что территориальные вопросы в рамках урегулирования конфликта должны решаться с участием всего украинского народа, включая жителей Донбасса и Крыма, отвергнув идею отдельного голосования населения этих территорий.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом он сказал журналистам накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

    "Международное право совершенно ясно: территориальные вопросы могут решаться посредством волеизъявления украинского народа в целом", - сказал Барро.

    Лидер крайне левых и кандидат на пост президента Франции Жан-Люка Меланшон выступил за проведение консультаций среди жителей Донбасса и Крыма относительно будущего этих территорий.

    По словам Барро, подобный подход соответствует позиции, которую российский президент Владимир Путин выдвигал еще в 2014 году.

    Говоря о возможном пересмотре европейской архитектуры безопасности, Барро заявил, что обсуждать этот вопрос можно после прекращения российской агрессии и создания гарантий, исключающих повторное нападение на Украину.

    Он также подчеркнул, что выбор внешнеполитического курса и системы безопасности принадлежит самим государствам и их народам, а не соседним странам.

    По словам Барро, важным шагом стало принятие 12 ноября в Дублине декларации о ключевых принципах европейской безопасности, которую подписала 41 страна - участница Европейского политического сообщества. Документ закрепляет принцип основной ответственности европейских государств за собственную безопасность.

    Кроме того, французский министр сообщил о принятии новых санкций против 145 российских физических и юридических лиц, включая руководителя крупнейшей российской торговой интернет-платформы Wildberries, а также нефтяного терминала в Санкт-Петербурге.

    Барро выступил за подготовку 22-го пакета санкций ЕС, в частности против структур, экспортирующих бензин в Россию. Он также анонсировал международную конференцию по противодействию российскому теневому флоту, которая состоится в Париже 4 декабря.

    Жан-Ноэль Барро Европейский союз (ЕС) Российско-украинский конфликт Антироссийские санкции
    Barro: Ukraynanın ərazisi ilə bağlı məsələ xalqın iştirakı ilə həll edilməlidir
    Territorial issues in conflict settlement must be resolved by entire Ukrainian people, French FM says
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