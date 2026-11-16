Barro: Ukraynanın ərazisi ilə bağlı məsələ xalqın iştirakı ilə həll edilməlidir
- 16 noyabr, 2026
- 14:55
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Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması çərçivəsində ərazi məsələləri Donbas və Krım sakinləri də daxil olmaqla, bütün xalqın iştirakı ilə həll edilməlidir.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Fransanın Avropa və xarici işlər naziri Jan-Noel Barro Brüsseldə Aİ Xarici İşlər Şurasının iclasından əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, bu ərazilərin əhalisinin ayrıca səsverməsi ideyasını rədd edib.
"Beynəlxalq hüquq tamamilə aydındır: ərazi məsələləri bütövlükdə Ukrayna xalqının öz iradəsini ifadə etməsi yolu ilə həll oluna bilər", - Barro deyib.
İfrat solçuların lideri və Fransa Prezidentliyinə namizəd Jan-Lük Melanşon bu ərazilərin gələcəyi ilə bağlı Donbas və Krım sakinləri arasında məsləhətləşmələrin keçirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib.
Barronun sözlərinə görə, belə bir yanaşma Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin hələ 2014-cü ildə irəli sürdüyü mövqeyə uyğundur.
Barro Aİ-nin 22-ci sanksiyalar paketinin, xüsusilə Rusiyaya benzin ixrac edən qurumlara qarşı sanksiyaların hazırlanmasının tərəfdarı kimi çıxış edib. O, həmçinin dekabrın 4-də Parisdə Rusiyanın kölgə donanmasına qarşı mübarizəyə dair beynəlxalq konfransın keçiriləcəyinin anonsunu verib.