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    Токаев объявил взыскание главе МВД Казахстана на фоне коррупционного дела

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 14:52
    Токаев объявил взыскание главе МВД Казахстана на фоне коррупционного дела

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил служебное взыскание министру внутренних дел Ержану Саденову в связи с задержанием руководителей фонда "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы".

    Как сообщает Report, об этом написал пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров в соцсетях.

    По его словам, при принятии решения об освобождении Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) глава государства учел задержание фигурантов коррупционного дела.

    "По мнению президента, силовиками были допущены просчеты. В связи с этим служебное взыскание было объявлено и министру внутренних дел Ержану Саденову", - написал Смадияров.

    Он пояснил, что освобождение Сагимбаева от должности связано с его переходом на другую работу, а также с необходимостью ротации руководящих кадров для успешного проведения реформы спецслужбы.

    "В целом, коррупционная суть дела руководителей фонда "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы" не вызывает сомнения. Она подтверждена действиями фигурантов во время следственных действий", - отметил пресс-секретарь.

    По его словам, Токаев изначально был в курсе проводившегося расследования, а его позиция относительно борьбы с коррупцией остается неизменной и твердой. В тот же день глава государства провел рабочее совещание с командным составом Министерства внутренних дел.

    "Министру Ержану Саденову указано на необходимость усиления воспитательной работы среди рядового и офицерского состава полиции", - добавил Смадияров.

    Напомним, что 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана задержали председателя правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и главу национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы" Елжаса Отыншиева. По данным КНБ, они и другие задержанные подозреваются в коррупции. При этом конкретные обстоятельства предполагаемого преступления, в том числе возможная схема и роль каждого из фигурантов, официально не раскрываются.

    Касым-Жомарт Токаев Айбек Смадияров Ержан Саденов Коррупционные преступления Казахстан
    Tokayev hüquq-mühafizə orqanlarında yol verilən nöqsanlara görə DİN rəhbərinə töhmət verib
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