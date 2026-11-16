Германия призвала ЕС усилить поддержку энергетики и ПВО Украины перед зимой

Германия выступает за увеличение европейской помощи Украине в сфере энергетики и противовоздушной обороны в преддверии зимы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Мы сегодня обсудим, как подготовить Украину к еще одной суровой военной зиме. Для этого необходима дополнительная поддержка, прежде всего в сфере энергоснабжения и противовоздушной обороны", - сказал он.

Министр отметил, что содействие Украине должно оставаться коллективной обязанностью европейских государств, а финансовое и практическое бремя не должно концентрироваться лишь на нескольких членах Евросоюза. Вадефуль также указал на необходимость справедливого разделения ответственности между всеми участниками.

Отдельно глава МИД Германии затронул ситуацию в Черном море, отметив, что российские атаки на суда и инфраструктуру продолжают угрожать экспорту зерна из Украины.

Он призвал Москву обеспечить условия хотя бы для частичного прекращения огня, которое позволило бы возобновить перевозки зерна как из Украины, так и из России. По его словам, последствия ситуации в Черном море ощущаются далеко за пределами региона, в том числе в странах глобального Юга, где сохраняются риски продовольственного кризиса.