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    Германия призвала ЕС усилить поддержку энергетики и ПВО Украины перед зимой

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 14:36
    Германия призвала ЕС усилить поддержку энергетики и ПВО Украины перед зимой

    Германия выступает за увеличение европейской помощи Украине в сфере энергетики и противовоздушной обороны в преддверии зимы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

    "Мы сегодня обсудим, как подготовить Украину к еще одной суровой военной зиме. Для этого необходима дополнительная поддержка, прежде всего в сфере энергоснабжения и противовоздушной обороны", - сказал он.

    Министр отметил, что содействие Украине должно оставаться коллективной обязанностью европейских государств, а финансовое и практическое бремя не должно концентрироваться лишь на нескольких членах Евросоюза. Вадефуль также указал на необходимость справедливого разделения ответственности между всеми участниками.

    Отдельно глава МИД Германии затронул ситуацию в Черном море, отметив, что российские атаки на суда и инфраструктуру продолжают угрожать экспорту зерна из Украины.

    Он призвал Москву обеспечить условия хотя бы для частичного прекращения огня, которое позволило бы возобновить перевозки зерна как из Украины, так и из России. По его словам, последствия ситуации в Черном море ощущаются далеко за пределами региона, в том числе в странах глобального Юга, где сохраняются риски продовольственного кризиса.

    Йоханн Вадефуль Европейский союз (ЕС) Федеративная Республика Германия (ФРГ) Противовоздушная оборона (ПВО) Энергетическая инфраструктура
    Vadeful: Ukraynaya yardım bütün Aİ üzvləri arasında ədalətli bölüşdürülməlidir
    Germany advocates increasing European aid to Ukraine in energy and air defense ahead of winter
    44 filmi
    44 filmi

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