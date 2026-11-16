Азербайджан переводит импортно-экспортные и транзитные операции на единую платформу

В Азербайджане импортные, экспортные, транзитные, транспортные и логистические операции будут осуществляться через единую цифровую платформу.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Положении об информационной системе "Единое окно", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Новая информационная система предусматривает совершенствование механизма государственного управления в сфере внешней торговли, ускорение обмена информацией между государственными органами и создание единой точки доступа для предпринимателей.

Посредством системы данные и документы по импортно-экспортным, транзитным, транспортным и логистическим операциям будут собираться, обмениваться и отслеживаться в электронной форме. Это также позволит осуществлять "умное" управление грузопотоками, анализ внешнеторговых операций, подготовку прогнозов и отчетов.