Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Азербайджан переводит импортно-экспортные и транзитные операции на единую платформу

    ИКТ
    • 16 ноября, 2026
    • 14:59
    Азербайджан переводит импортно-экспортные и транзитные операции на единую платформу

    В Азербайджане импортные, экспортные, транзитные, транспортные и логистические операции будут осуществляться через единую цифровую платформу.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в Положении об информационной системе "Единое окно", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

    Новая информационная система предусматривает совершенствование механизма государственного управления в сфере внешней торговли, ускорение обмена информацией между государственными органами и создание единой точки доступа для предпринимателей.

    Посредством системы данные и документы по импортно-экспортным, транзитным, транспортным и логистическим операциям будут собираться, обмениваться и отслеживаться в электронной форме. Это также позволит осуществлять "умное" управление грузопотоками, анализ внешнеторговых операций, подготовку прогнозов и отчетов.

    Импортно-экспортные операции Ильхам Алиев
    Azərbaycanda idxal-ixrac və tranzit əməliyyatları vahid rəqəmsal platformaya keçirilir
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