Франция добивается санкций ЕС против организаторов кибератаки на 700 супермаркетов

Франция рассчитывает добиться введения санкций Европейского союза против лиц и структур, причастных к масштабной кибератаке на инфраструктуру французских супермаркетов, которую Париж связывает с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По его словам, кибератака была направлена против 700 объектов, связанных с распределением товаров для французских супермаркетов.

"Я приехал сегодня в Брюссель, чтобы представить доказательства в отношении основных организаторов этой чрезвычайно серьезной кибератаки и попросить о введении европейских санкций против них в течение месяца", - сказал министр.

Барро сообщил, что получил поддержку подавляющего большинства государств - членов ЕС и выразил надежду, что соответствующее решение будет принято на следующей встрече министров иностранных дел 14 декабря.

Он связал произошедшее с позицией Франции в отношении Ирана и ее поддержкой иранского народа на фоне репрессий со стороны Корпуса стражей исламской революции.