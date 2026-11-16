Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Франция добивается санкций ЕС против организаторов кибератаки на 700 супермаркетов

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 14:46
    Франция добивается санкций ЕС против организаторов кибератаки на 700 супермаркетов

    Франция рассчитывает добиться введения санкций Европейского союза против лиц и структур, причастных к масштабной кибератаке на инфраструктуру французских супермаркетов, которую Париж связывает с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

    По его словам, кибератака была направлена против 700 объектов, связанных с распределением товаров для французских супермаркетов.

    "Я приехал сегодня в Брюссель, чтобы представить доказательства в отношении основных организаторов этой чрезвычайно серьезной кибератаки и попросить о введении европейских санкций против них в течение месяца", - сказал министр.

    Барро сообщил, что получил поддержку подавляющего большинства государств - членов ЕС и выразил надежду, что соответствующее решение будет принято на следующей встрече министров иностранных дел 14 декабря.

    Он связал произошедшее с позицией Франции в отношении Ирана и ее поддержкой иранского народа на фоне репрессий со стороны Корпуса стражей исламской революции.

    Жан-Ноэль Барро Хакерская атака (Кибератаки) Франция
    France seeks EU sanctions over cyberattack on French supermarket infrastructure
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:11
    Депутат призвал использовать ВИЭ в учебных заведениях
    Энергетика
    16:10
    Канцлера Германии лишили лицензии по управлению частным самолетом
    Другие страны
    16:09
    Видео
    Пожар в ресторане на проспекте Ататюрка в Баку потушен - Обновлено
    Происшествия
    16:03
    В Турции микроавтобус с пассажирами упал в море из-за инфаркта у водителя
    В регионе
    16:02
    Депутат предложил обновить дорожную инфраструктуру для развития туризма в Гусаре
    Инфраструктура
    15:59
    Шоколадное изделие от партии АдГ с изображением св. Николая вызвало возмущение в ФРГ
    Это интересно
    15:57
    ЕС ввел санкции против 113 физлиц и компаний за поддержку российской военной экономики
    Другие страны
    15:57
    В Баку изменены дата и место проведения ярмарки мёда
    АПК
    15:44
    На территории горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля здания из-за пожара
    В регионе
    Лента новостей