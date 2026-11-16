Сибига заявил о согласованной позиции Украины и ЕС по мирному процессу

Украина и ее европейские партнеры придерживаются единой согласованной позиции, согласно которой решения по Европе должны приниматься с участием европейских стран, а решения по Украине - с учетом позиции Киева.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где он проинформировал коллег о ходе мирного процесса.

По его словам, трехсторонние переговоры возобновились после девятимесячного перерыва, и Украина предложила конкретные шаги по деэскалации.

Сибига отметил, что Европа будет играть новую роль в мирном процессе, выразив надежду на участие европейских представителей в следующих раундах переговоров.

Глава украинского МИД также сообщил, что одной из самых срочных просьб к европейским партнерам стала отдельная зимняя программа поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Каждый перехватчик на складах наших партнеров имеет цену, измеряемую не в долларах, а в человеческих жизнях", - подчеркнул он.

Кроме того, Сибига заявил, что вместо создания новой архитектуры безопасности Европе необходима стратегическая автономия, предусматривающая собственные возможности противоракетной обороны, спутники и системы связи. По его словам, Украина работает над развитием этих направлений.