Вадефуль: Принципы европейской безопасности на переговорах с Россией неприкосновенны

Европа должна выступать единым голосом в любых переговорах с Россией, при этом вопрос пересмотра принципов европейской безопасности не может быть предметом таких переговоров.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Среди этих принципов министр выделил суверенное равенство государств, право каждой страны самостоятельно определять свою систему безопасности и уважение существующих границ.

По его словам, Германия считает необходимым обеспечить полноценное участие европейских стран в любых переговорах с Россией по урегулированию конфликта в Украине.

"Никаких решений по Европе без Европы. Мы несем ответственность за стабильность в нашем регионе и соседних с ним странах. Эту ответственность мы должны принимать на себя", - сказал Вадефуль.

Он подчеркнул, что ЕС не нуждается в создании новой архитектуры безопасности, поскольку уже существуют международные договоренности, обеспечивающие мир и стабильность в Европе. В частности, Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Парижская хартия и Будапештский меморандум.

Комментируя перспективы переговоров, глава МИД Германии отметил, что в ближайшее время станет ясно, действительно ли Россия намерена вести диалог или пытается затянуть время. По его словам, для достижения мирного соглашения обе стороны должны быть готовы к уступкам, однако со стороны России главным условием должно стать прекращение войны.

Он также подчеркнул, что Германия однозначно находится на стороне Украины и не выступает в роли посредника, занимающего нейтральную позицию между сторонами.

Отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в НАТО, министр заявил, что альянс ранее согласовал позицию, согласно которой путь Украины к членству является необратимым. При этом конкретные сроки вступления он назвать не смог.