Украина нанесла удар по нефтебазе в Ростовской области РФ

Подразделения Сил обороны Украины 15 ноября и в ночь на 16 ноября нанесли удары по нефтебазе в Ростовской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

Согласно информации, основной целью стала нефтебаза ООО "Флеш Энерджи" в городе Азове Ростовской области. После попадания на предприятии прогремели взрывы, затем вспыхнул пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, в Донецкой области поражены пункты управления подразделений российской армии в районах Новоселовки Первой и Осикового, а в Запорожской области - в районе Раздола.

Также украинские военные нанесли удары по складу материально-технических средств в районе Ровнополя Донецкой области и району сосредоточения вооружения и военной техники российских войск в Бердянске.

В Генштабе отметили, что эти удары направлены на нарушение логистики, связи и координации российских подразделений.