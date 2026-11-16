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    Украина нанесла удар по нефтебазе в Ростовской области РФ

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 14:57
    Украина нанесла удар по нефтебазе в Ростовской области РФ

    Подразделения Сил обороны Украины 15 ноября и в ночь на 16 ноября нанесли удары по нефтебазе в Ростовской области РФ.

    Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

    Согласно информации, основной целью стала нефтебаза ООО "Флеш Энерджи" в городе Азове Ростовской области. После попадания на предприятии прогремели взрывы, затем вспыхнул пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

    Кроме того, в Донецкой области поражены пункты управления подразделений российской армии в районах Новоселовки Первой и Осикового, а в Запорожской области - в районе Раздола.

    Также украинские военные нанесли удары по складу материально-технических средств в районе Ровнополя Донецкой области и району сосредоточения вооружения и военной техники российских войск в Бердянске.

    В Генштабе отметили, что эти удары направлены на нарушение логистики, связи и координации российских подразделений.

    Российско-украинский конфликт удар по нефтебазе Пожар (возгорание)
    Ukrayna Rostovda neft bazasına zərbələr endirib
    44 filmi
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