İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Ukrayna Rostovda neft bazasına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 15:06
    Ukrayna Rostovda neft bazasına zərbələr endirib

    Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-də və 16-na keçən gecə Rusiyanın Rostov vilayətindəki neft bazasına zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı teleqram kanalında məlumat yayıb.

    Məlumata görə, əsas hədəf Rostov vilayətinin Azov şəhərindəki "Fleş Enerji" MMC-nin neft bazası olub. Zərbədən sonra müəssisənin ərazisində partlayış səsləri eşidilib, ardınca yanğın başlayıb. Dəyən ziyanın miqyası dəqiqləşdirilir.

    Bundan əlavə, Donetsk vilayətinin Birinci Novoselovka və Osikovo bölgələrində Rusiya ordusu bölmələrinin idarəetmə məntəqələri, Zaporojye vilayətinin Razdol ərazisində isə idarəetmə məntəqəsi vurulub.

    Eyni zamanda, Ukrayna hərbçiləri Donetsk vilayətinin Rovnopol ərazisindəki maddi-texniki təminat anbarına və Berdyanskda Rusiya qoşunlarının silah və hərbi texnikasının cəmləşdiyi əraziyə zərbələr endiriblər.

    Baş Qərargahdan bildirilib ki, bu zərbələr Rusiya bölmələrinin logistikasını, rabitəsini və koordinasiyasını pozmağa yönəlib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Yanğın hadisəsi Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    Украина нанесла удар по нефтебазе в Ростовской области РФ
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:05
    Milli Paralimpiya Komitəsinin nümayəndələri Qazaxıstanda təcrübə mübadiləsi aparıblar
    Fərdi
    16:02
    Aİ Rusiyanın 113 fiziki şəxsi və şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    15:59
    Azərbaycana gələn turistlərin 90 %-dən çoxu göstərilən xidmətlərdən razı qalıb
    Turizm
    15:59
    Sadiq Qurbanov: "Dövlət məktəblərində və bağçalarında alternativ enerjidən istifadə məcburi olsun"
    Energetika
    15:58
    Türkiyədə sürücüsü infarkt keçirən mikroavtobus dənizə düşüb, 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb
    Region
    15:53
    Foto
    Türk dövlətləri COP31-də "yaşıl əməkdaşlığ"ın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Ekologiya
    15:50
    Foto
    Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvanda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    15:48
    Muxtar Babayev: İqlim maliyyəsi üçün yeni mexanizmlərin yaradılması vacibdir
    Ekologiya
    15:45
    Deputat: "Qusarda turizmin inkişafı üçün yol infrastrukturu yenilənməlidir"
    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti