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ФИФА утвердила рефери Эльчина Масиева на матч чемпионата Европы

ФИФА утвердила рефери Эльчина Масиева на матч чемпионата Европы Рефери ФИФА Эльчин Масиев будет судить матч между Грузией и Португалией в III туре группового этапа чемпионата Европы U21 в Словакии.
Футбол
16 июня 2025 г. 16:02
ФИФА утвердила рефери Эльчина Масиева на матч чемпионата Европы

Рефери ФИФА Эльчин Масиев будет судить матч между Грузией и Португалией в III туре группового этапа чемпионата Европы U21 в Словакии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, арбитру будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого судьи будет выполнять венесуэлец Алексис Эррера.

Матч группы C, который состоится 17 июня на стадионе "Сигот" в городе Тренчин, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Ранее, 12 июня, Эльчин Масиев обслуживал матч группы A между Чехией и Англией (1:3).

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Версия на английском языке FIFA referee Elchin Masiyev to officiate match at U21 Euro
Версия на азербайджанском языке Elçin Məsiyev Avropa çempionatının matçına təyinat alıb

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