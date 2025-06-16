ФИФА утвердила рефери Эльчина Масиева на матч чемпионата Европы

Рефери ФИФА Эльчин Масиев будет судить матч между Грузией и Португалией в III туре группового этапа чемпионата Европы U21 в Словакии.

Рефери ФИФА Эльчин Масиев будет судить матч между Грузией и Португалией в III туре группового этапа чемпионата Европы U21 в Словакии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, арбитру будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого судьи будет выполнять венесуэлец Алексис Эррера.

Матч группы C, который состоится 17 июня на стадионе "Сигот" в городе Тренчин, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Ранее, 12 июня, Эльчин Масиев обслуживал матч группы A между Чехией и Англией (1:3).