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Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кореи в Азербайджане

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кореи в Азербайджане Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июня принял верительные грамоты новоназначенного посла Республики Корея в нашей стране Кимгу Канга.
Внешняя политика
15 июня 2025 г. 12:12
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кореи в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июня принял верительные грамоты новоназначенного посла Республики Корея в нашей стране Кимгу Кана.

Как сообщает Report, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Затем президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Коснувшись успешного развития отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея, глава государства подчеркнул хороший уровень политических связей, отметил, что политические консультации и диалог проводятся на регулярной основе. Подчеркнув наличие широких возможностей для дальнейшего развития политических и торгово-экономических связей, президент Ильхам Алиев коснулся в этом контексте вопросов сотрудничества в рамках программ индустриализации нашей страны, а также развития регионов Азербайджана.

Выразив удовлетворение назначением на должность посла в Азербайджане, Кимгу Кан сказал, что для него большая честь быть принятым президентом Ильхамом Алиевым 15 Июня – в День национального спасения. Вспомнив официальный визит тогдашнего президента Республики Корея Но Му Хена в нашу страну, а также государственный визит президента Ильхама Алиева в Республику Корея, посол подчеркнул, что эти визиты придали серьезный импульс развитию отношений.

На встрече было обсуждено сотрудничество между нашими странами в сфере высоких технологий, цифровой трансформации, науки, образования, в том числе профессионального образования, медицины и в других областях.

Посол сообщил, что Свободная экономическая зона Алят представляет интерес для бизнес-кругов Республики Корея.

В ходе беседы было отмечено, что в результате политики Азербайджана в регионе Южного Кавказа обеспечены мир и стабильность, в этой связи выражена надежда на обеспечение прочного мира и на Корейском полуострове.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev receives credentials of South Korea's incoming ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Koreyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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