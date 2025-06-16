Рафаэль Физиев посетил лагерь ФК "Карабах"

Боец ММА Рафаэль Физиев, который примет участие в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Баку, посетил лагерь футбольного клуба "Карабах".

Боец ММА Рафаэль Физиев, который примет участие в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Баку, посетил лагерь футбольного клуба "Карабах".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь агдамского клуба Анар Гаджиев.

По его словам, Рафаэль Физиев посетил лагерь по инициативе UFC и пообщался с главным тренером Гурбаном Гурбановым: "Встреча была короткой. Гурбанов подарил спортсмену футболку с номером "11" и автографом, а Физиев, в свою очередь, вручил главному тренеру перчатку с автографом".

Отметим, что UFC Fight Night состоится 21 июня в Baku Crystal Hall. Азербайджанский спортсмен выступит против чилийца Игнасио Бахамондеса.