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Рафаэль Физиев посетил лагерь ФК "Карабах"

Рафаэль Физиев посетил лагерь ФК "Карабах" Боец ММА Рафаэль Физиев, который примет участие в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Баку, посетил лагерь футбольного клуба "Карабах".
Футбол
16 июня 2025 г. 15:26
Рафаэль Физиев посетил лагерь ФК Карабах

Боец ММА Рафаэль Физиев, который примет участие в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Баку, посетил лагерь футбольного клуба "Карабах".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь агдамского клуба Анар Гаджиев.

По его словам, Рафаэль Физиев посетил лагерь по инициативе UFC и пообщался с главным тренером Гурбаном Гурбановым: "Встреча была короткой. Гурбанов подарил спортсмену футболку с номером "11" и автографом, а Физиев, в свою очередь, вручил главному тренеру перчатку с автографом".

Отметим, что UFC Fight Night состоится 21 июня в Baku Crystal Hall. Азербайджанский спортсмен выступит против чилийца Игнасио Бахамондеса.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Fiziyev “Qarabağ”ın düşərgəsinə baş çəkib

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