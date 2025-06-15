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Президент Азербайджана: Наблюдается процесс перехода к новому миропорядку

Президент Азербайджана: Наблюдается процесс перехода к новому миропорядку В современную эпоху в мире происходят чрезвычайно сложные геополитические события.
Внешняя политика
15 июня 2025 г. 12:17
Президент Азербайджана: Наблюдается процесс перехода к новому миропорядку

В современную эпоху в мире происходят чрезвычайно сложные геополитические события.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам проходящей в Шуше международной конференции на тему "Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы".

Подчеркивается, что на фоне возникновения многочисленных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности, столкновения стран с различными политическими, военными, экономическими, культурными, гуманитарными, экологическими вызовами наблюдаются появление новых центров силы в системе международных отношений и процесс перехода к новому миропорядку.

"В таких условиях исключительное значение имеют защита государственных интересов, независимости и суверенитета стран, объединение усилий во имя мира, стабильности, сотрудничества и многостороннего развития", - говорится в обращении.

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