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Президент: Азербайджан выступает сторонником превращения Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества

Президент: Азербайджан выступает сторонником превращения Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества Азербайджан, постоянно демонстрирующий
Внешняя политика
15 июня 2025 г. 12:08
Президент: Азербайджан выступает сторонником превращения Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества

Азербайджан, постоянно демонстрирующий своей практической деятельностью приверженность справедливому миропорядку, выступает сторонником превращения не только региона Южного Кавказа, где он расположен, но и Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам проходящей в Шуше международной конференции на тему "Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы".

"Проекты, реализуемые совместно с дружественными и партнерскими странами, вносят весомый вклад в региональную и международную безопасность, создают благоприятную почву для конструктивного и перспективного взаимодействия как между Востоком и Западом, так и между Севером и Югом. Азербайджан, на протяжении четырех лет председательствовавший в Движении неприсоединения, всегда оставался верным Бандунгским принципам и решительно отстаивал справедливость, международное право и законные интересы стран-членов", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan advocates for transforming entire Eurasian region into a hub of dialogue and cooperation
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan bütövlükdə Avrasiyanın dialoq və əməkdaşlıq məkanına çevrilməsinin tərəfdarıdır

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