Президент: Азербайджан выступает сторонником превращения Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества

Азербайджан, постоянно демонстрирующий

Азербайджан, постоянно демонстрирующий своей практической деятельностью приверженность справедливому миропорядку, выступает сторонником превращения не только региона Южного Кавказа, где он расположен, но и Евразии в целом в пространство диалога и сотрудничества.

Как передает Report , об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам проходящей в Шуше международной конференции на тему "Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы".

"Проекты, реализуемые совместно с дружественными и партнерскими странами, вносят весомый вклад в региональную и международную безопасность, создают благоприятную почву для конструктивного и перспективного взаимодействия как между Востоком и Западом, так и между Севером и Югом. Азербайджан, на протяжении четырех лет председательствовавший в Движении неприсоединения, всегда оставался верным Бандунгским принципам и решительно отстаивал справедливость, международное право и законные интересы стран-членов", - говорится в обращении.