Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили региональную безопасность

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с узбекским коллегой Бахтиером Саидовым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с узбекским коллегой Бахтиером Саидовым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, связанные с напряженной ситуацией в регионе, вызванной израильско-иранским конфликтом, союзнические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном. В частности, обсуждалась подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое запланировано на 21-22 июня в Стамбуле.