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Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили региональную безопасность

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили региональную безопасность Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с узбекским коллегой Бахтиером Саидовым.
Внешняя политика
16 июня 2025 г. 14:54
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили региональную безопасность

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с узбекским коллегой Бахтиером Саидовым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, связанные с напряженной ситуацией в регионе, вызванной израильско-иранским конфликтом, союзнические отношения между Азербайджаном и Узбекистаном. В частности, обсуждалась подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое запланировано на 21-22 июня в Стамбуле.

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