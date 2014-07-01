Президент Азербайджана утвердил cоглашение с ЕС о реадмиссии

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Европейским союзом о реадмиссии незаконно проживающих лиц, подписанное 28 февраля 2014 года в Брюсселе. Об этом сообщает REPORT со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

В ноябре прошлого года в рамках саммита Восточного Партнерства в Вильнюсе между Азербайджаном и Евросоюзом было подписано соглашение об упрощении визового режима.

28 февраля Азербайджан подписал с Европейским союзом соглашение о реадмиссии. 30 мая парламент Азербайджана ратифицировал данное соглашение.

Соглашение об упрощении визового режима между Азербайджаном и ЕС вступит в силу одновременно с соглашением о реадмиссии.