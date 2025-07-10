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В Газе из-за ударов ВС Израиля за сутки погибли 97 человек

В Газе из-за ударов ВС Израиля за сутки погибли 97 человек По меньшей мере 97 палестинцев погибли и десятки были ранены за минувшие сутки в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа.
Другие страны
10 июля 2025 г. 09:07
В Газе из-за ударов ВС Израиля за сутки погибли 97 человек

По меньшей мере 97 палестинцев погибли и десятки были ранены за минувшие сутки в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его информации, израильские силы подвергли бомбардировкам несколько жилых домов и атаковали при помощи беспилотников палаточный лагерь перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора.

Кроме этого, израильские БПЛА обстрелу подверглась группа палестинцев на рынке в Нусейрате в центральной части анклава.

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