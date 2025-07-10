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Следующее заседание Совета управляющих ЧБТР пройдет в Азербайджане

Следующее заседание Совета управляющих ЧБТР пройдет в Азербайджане Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) избрал министра финансов Азербайджана Сахиля Бабаева новым председателем Совета на предстоящий год.
Финансы
10 июля 2025 г. 09:04
Следующее заседание Совета управляющих ЧБТР пройдет в Азербайджане

Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) выбрал министра финансов Азербайджана Сахиля Бабаева новым председателем Совета на предстоящий год.

Как сообщает Report со ссылкой на ЧБТР, такое решение было принято на 27-ом заседании Совета в Армении.

Управляющие от Болгарии и Грузии выбраны заместителями председателями Совета.

Кроме того, принято решение, что 28-е ежегодное заседание Совета управляющих пройдет в Азербайджане. Точная дата и место проведения заседания будут определены в установленном порядке.

Отметим, что ЧБТР - международный финансовый институт, учрежденный Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной. Штаб-квартира ЧБТР находится в Салониках (Греция).

ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя кредиты, кредитные линии, акционерный капитал и гарантии для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-членов. Уставный капитал Банка составляет 3,45 млрд евро.

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