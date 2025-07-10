Население высоко оценивает деятельность президента - ОПРОС

Центр социальных исследований провел опрос общественного мнения среди граждан страны для изучения отношения населения к деятельности президента Азербайджана.

Центр социальных исследований провел опрос общественного мнения среди граждан страны для изучения отношения населения к деятельности президента Азербайджана.

Как сообщили Report в Центре, в рамках опроса был оценен ряд направлений, которые выделялись в обширной хронике деятельности главы государства в течение первых шести месяцев 2025 года и имели особую актуальность.

Результаты опроса показали, что деятельность президента в целом оценивается высоко. Особенно широкая общественная поддержка выражена в отношении деятельности в сферах "Великого возвращения" и восстановительно-строительных работ, военного строительства, внешней политики и национальной безопасности.

Согласно результатам опроса, 67,8% респондентов оценили деятельность президента в сфере внешней политики как очень хорошо, 24,4% - в основном хорошо, 1,0% участников опроса оценили деятельность в этой сфере как в основном плохо, 0,6% - как очень плохо, 6,2% респондентов затруднились выразить свое мнение по этому вопросу.

Результаты показали высокую общественную поддержку внешнеполитического курса Азербайджана, особенно в сферах регионального сотрудничества, геополитического балансирования и сотрудничества с международными организациями.

Методология

Исследование проводилось на основе количественной методологии. При выборе единиц из совокупности использовался метод многоступенчатой стратификации вероятностной выборки. Рамки выборки были определены в соответствии с официальной статистикой по гендерному балансу, уровню образования и возрастному распределению респондентов.

В опросах приняли участие 1 200 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Полевая работа опроса (сбор данных) проводилась в период с 10 июня по 18 июня 2025 года. При сборе данных использовался метод компьютеризированного личного интервью (CAPI).

Опросы охватывали экономические районы Баку, Абшерон-Хызы, Нагорный Ширван, Гянджа-Дашкесан, Газах-Товуз, Лянкяран-Астара, Губа-Хачмаз, Шеки-Загатала, Карабах, Центральный Аран, Миль-Муган и Ширван-Сальян. Нахчыванский и Восточно-Зангезурский экономические районы не были охвачены опросом. Исследование проводилось в 7 городах республиканского подчинения и 34 районах, всего в 41 районе и городе страны.

Перед началом полевых работ интервьюеры прошли инструктаж. Также ими была обеспечена анонимность во всех интервью, респондентам была предоставлена информация о том, что опрос проводится на добровольной основе, и результаты будут использованы только в исследовательских целях.

Погрешность составила 3% при 95% доверительном интервале.