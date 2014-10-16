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    Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Таджикистан

    Главу государства встречали высокопоставленные представители государства и правительства Таджикистана

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. Как сообщает Report, главу государства встречали высокопоставленные представители государства и правительства Таджикистана.

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