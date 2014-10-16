Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Таджикистан

16 октября, 2014 09:49

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. Как сообщает Report, главу государства встречали высокопоставленные представители государства и правительства Таджикистана.