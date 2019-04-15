Председатель ГТК: В этом году разоблачено 16 наркогрупп

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"Таможенные органы Азербайджана продолжают предотвращать ввоз в страну посредством транзита наркотических средств или других опасных веществ".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев заявил во время своего выступления на XXXVI Международной конференции по борьбе с наркотиками (IDEC).

По его словам, в минувшем году таможенные органы выявили 24 наркогрупп: "В результате из незаконного оборота было изъято около 2 тонн наркотиков. В течение трех месяцев этого года разоблачены 16 наркогрупп, в их отношении были проведены следственные мероприятия. За истекший период этого года из незаконного оборота изъято 520 кг наркотиков".