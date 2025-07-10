Очевидец геноцида в Ходжалы: тело сестры удалось забрать спустя трое суток, судьба брата неизвестна

Раненый во время Ходжалинского геноцида: Тело сестры удалось забрать спустя три дня, а брат до сих пор числится пропавшим

Сегодня в Бакинском военном суде заслушаны показания потерпевших в результате оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами.

Как сообщает Report, потерпевший Вугар Эминов в своих показаниях заявил, что был взят в плен в селе Гюллюджа Агдамского района 25 апреля 1994 года и содержался в Шушинской тюрьме и в следственном изоляторе особого режима в Ханкенди. Он рассказал, что в плену его и других азербайджанских пленных и заложников пытали, избивали арматурой и другими тяжелыми предметами, также подвергали воздействию электрического тока.

Он вместе с другими азербайджанскими пленными и заложниками был доставлен в село Агбулаг Ходжавендского района для выполнения принудительных работ. 9 октября 1995 года В. Эминов вместе с азербайджанскими пленными Гадиром и Байрамом сумел бежать, а 22 октября ему удалось окончательно вырваться из плена, перейдя на территорию, контролируемую азербайджанскими военными.

Потерпевший Имран Гулиев в своих показаниях заявил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армяне начали обстреливать и сжигать Ходжалы из тяжелой бронетехники и оружия, его брат Закир и сестра Зохра были убиты. Тело сестры удалось забрать лишь спустя три дня. Сам И.Гулиев был ранен, а его брат до сих пор числится пропавшим без вести.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжается.