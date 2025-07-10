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Представитель Азербайджана избран генсеком МОГО

Представитель Азербайджана избран генсеком МОГО Начальник Управления международных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана полковник Эргюдж Калантарли единогласно избран генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО).
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 14:53
Представитель Азербайджана избран генсеком МОГО

Начальник Управления международных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана полковник Эргюдж Калантарли единогласно избран генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Как сообщили Report в МЧС, выборы на данный пост проводились среди кандидатов из 4 стран-членов организации: Азербайджана, Сербии, Буркина-Фасо и Туниса.

Э.Калантарли выразил признательность за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для выполнения своих обязанностей на высоком уровне.

Выборы состоялись в рамках III внеочередной сессии Генеральной ассамблеи МОГО в Баку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rep elected as ICDO Sec.-Gen.
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın namizədi Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının Baş katibi seçilib

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