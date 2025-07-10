Представитель Азербайджана избран генсеком МОГО

Начальник Управления международных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана полковник Эргюдж Калантарли единогласно избран генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО).
Как сообщили Report в МЧС, выборы на данный пост проводились среди кандидатов из 4 стран-членов организации: Азербайджана, Сербии, Буркина-Фасо и Туниса.
Э.Калантарли выразил признательность за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для выполнения своих обязанностей на высоком уровне.
Выборы состоялись в рамках III внеочередной сессии Генеральной ассамблеи МОГО в Баку.