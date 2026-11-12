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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Вугар Рагимзаде: Роль медиа в продвижении идеологии азербайджанства велика

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 16:56
    Вугар Рагимзаде: Роль медиа в продвижении идеологии азербайджанства велика

    Роль медиа в продвижении идеологии азербайджанства велика.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде на круглом столе "Идея азербайджанства: медийная деятельность и вызовы новой эпохи".

    По его словам, президент Ильхам Алиев на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан" подчеркнул, насколько важна идеология азербайджанства для противодействия как внутренним, так и внешним угрозам.

    "Мы должны четко определять принципы своей деятельности в соответствии с вызовами каждого периода. В рамках идеологии азербайджанства вклад в страну и общество - гражданский долг каждого", - отметил он.

    Рагимзаде добавил, что войны начинаются с идеологического воздействия еще до вмешательства в границы.

    "Каждый гражданин Азербайджана должен вносить свой вклад в защиту нашего государства, нашей государственности и национально-духовных ценностей", - отметил он.

    Вугар Рагимзаде Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Партия Ени Азербайджан
    Vüqar Rəhimzadə: Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində medianın rolu böyükdür
    MP: Media plays key role in promoting ideology of Azerbaijanism
    44 filmi
    44 filmi

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