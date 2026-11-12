Вугар Рагимзаде: Роль медиа в продвижении идеологии азербайджанства велика
- 12 ноября, 2026
- 16:56
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Роль медиа в продвижении идеологии азербайджанства велика.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде на круглом столе "Идея азербайджанства: медийная деятельность и вызовы новой эпохи".
По его словам, президент Ильхам Алиев на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан" подчеркнул, насколько важна идеология азербайджанства для противодействия как внутренним, так и внешним угрозам.
"Мы должны четко определять принципы своей деятельности в соответствии с вызовами каждого периода. В рамках идеологии азербайджанства вклад в страну и общество - гражданский долг каждого", - отметил он.
Рагимзаде добавил, что войны начинаются с идеологического воздействия еще до вмешательства в границы.
"Каждый гражданин Азербайджана должен вносить свой вклад в защиту нашего государства, нашей государственности и национально-духовных ценностей", - отметил он.