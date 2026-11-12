Вугар Рагимзаде: Роль медиа в продвижении идеологии азербайджанства велика

Роль медиа в продвижении идеологии азербайджанства велика.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде на круглом столе "Идея азербайджанства: медийная деятельность и вызовы новой эпохи".

По его словам, президент Ильхам Алиев на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан" подчеркнул, насколько важна идеология азербайджанства для противодействия как внутренним, так и внешним угрозам.

"Мы должны четко определять принципы своей деятельности в соответствии с вызовами каждого периода. В рамках идеологии азербайджанства вклад в страну и общество - гражданский долг каждого", - отметил он.

Рагимзаде добавил, что войны начинаются с идеологического воздействия еще до вмешательства в границы.

"Каждый гражданин Азербайджана должен вносить свой вклад в защиту нашего государства, нашей государственности и национально-духовных ценностей", - отметил он.