Vüqar Rəhimzadə: Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində medianın rolu böyükdür
- 12 noyabr, 2026
- 16:30
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Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində medianın rolu böyükdür.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə "Azərbaycançılıq ideyası: media fəaliyyəti və yeni dövrün çağırışları" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada deyib.
O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII qurultayında Azərbaycançılıq ideologiyasının ölkə daxilində deyil, xaricdən mövcud olan təhdidlərin, ümumiyyətlə, ideologiyanın formalaşmasında mövcud olan təhdidlərin qarşısının alınmasında nə qədər mühüm rola malik olduğunu vurğulayıb:
"Biz hər bir dövrün çağırışlarına uyğun adekvat olaraq öz fəaliyyət prinsiplərimizi açıq-aydın şəkildə ortaya qoymalıyıq. Azərbaycançılıq ideologiyası çərçivəsində ölkəyə, cəmiyyətə töhfə verilməsi hər bir şəxsin vətəndaşlıq borcudur".
V.Rəhimzadə əlavə edib ki, müharibələr həm də sərhədlərə müdaxilədən öncə ideologiya vasitəsilə başladılır:
"Bu ideologiya ətrafında ayıq-sayıq olmaq, onu qorumaq, Azərbaycançılıq ideologiyasına söykənərək hər zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır".
Deputat əlavə edib ki, Azərbaycan bu gün yalnız regionda deyil, dünyada unikal xarici siyasət həyata keçirən ölkədir:
"Dünyada 60-dan artıq müharibənin olduğu bir şəraitdə Azərbaycanı qorumaq həqiqətən də fədakarlıqdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşları sabitliyin, əmin-amanlığın qorunmasında, dünyada gedən mənfi tendensiyalar fonunda ideoloji təhdidlərin qarşısının alınmasında fəaliyyət göstərməlidirlər. Hər bir vətəndaş dövlətimizin, dövlətçiliyimizin və milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına öz töhfəsini verməlidir".